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Випуск новин за 13:00: Доля "Північного потоку-2". Викрадення українця піратами

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 10 травня станом на 13:00 – долю російського "Північного потоку-2" вирішать у Німеччині до кінця травня. Про це розповів посол України в Берліні Андрій Мельник. За словами дипломата, наразі будівництво зупинили. Все через американські санкції, запроваджені у 2020 році. Біля берегів Африки пірати викрали українця, який він був членом екіпажу вантажного судна.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Тисячі німців по всій країні вийшли на акції протесту.

Німеччина знову запрошує українських заробітчан. Тамтешні фермери потребують допомги українців не зважаючи на пандемію.

Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.

Теги: Північний потік-2 Пірати Африка Випуск новин
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