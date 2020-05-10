Випуск новин за 13:00: Доля "Північного потоку-2". Викрадення українця піратами
У випуску новин за 10 травня станом на 13:00 – долю російського "Північного потоку-2" вирішать у Німеччині до кінця травня. Про це розповів посол України в Берліні Андрій Мельник. За словами дипломата, наразі будівництво зупинили. Все через американські санкції, запроваджені у 2020 році. Біля берегів Африки пірати викрали українця, який він був членом екіпажу вантажного судна.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Тисячі німців по всій країні вийшли на акції протесту.
Німеччина знову запрошує українських заробітчан. Тамтешні фермери потребують допомги українців не зважаючи на пандемію.
Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.
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