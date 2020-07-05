В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 13:00 – 17 украинцев находятся в полицейском участке из-за запрета въезда в ЕС гражданам третьих стран. Президент Владимир Зеленский требует от генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах страны.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Президент вручил орден "Золотая Звезда" родным двух погибших в пожаре в одесском колледже. У подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко начались проблемы со здоровьем. На Тернопольщине коронавирус обнаружили у восьми учителей, которые должны были проводить ВНО.