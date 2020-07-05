Випуск новин за 13:00: Українці в поліцейському ізоляторі в Афінах. Подолання насильства
У випуску новин за 5 липня станом на 13:00 – 17 українців перебувають у поліцейському відділку через заборону в'їзду до ЄС громадянам третіх країн. Президент Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни.
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