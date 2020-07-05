У випуску новин за 5 липня станом на 13:00 – 17 українців перебувають у поліцейському відділку через заборону в'їзду до ЄС громадянам третіх країн. Президент Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни.

Також у випуску новин на 24 каналі: Президент вручив орден "Золота Зірка" рідним двом загиблим в пожежі в одеському коледжі. У підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко почалися проблеми зі здоров’ям. На Тернопільщині коронавірус виявили у восьми вчителів, які мали проводити ЗНО.