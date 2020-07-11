В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 13:00 – Президент созвал внеочередное заседание на 13 июля, чтобы проголосовать за зарплаты чиновников. Законопроект с такой инициативой опубликовали на сайте Верховной Рады. Впервые за 12 лет украинские пограничники прилетели на остров Змеиный.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Франції пасажири вбили водія, який попросив їх одягти маски. У США студенти-медики долучаються до боротьби з COVID-19. В одеському зоопарку вирішили освіжити тварин. Їх потішили замороженим м'ясом та фруктами.