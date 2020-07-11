У випуску новин за 11 липня станом на 13:00 – президент скликав позачергове засідання на 13 липня, щоб проголосувати за зарплати чиновників. Законопроєкт з такою ініціативою опублікували на сайті Верховної Ради. Вперше за 12 років українські прикордонники прилетіли на острів Зміїний.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Франції пасажири вбили водія, який попросив їх одягти маски. У США студенти-медики долучаються до боротьби з COVID-19. В одеському зоопарку вирішили освіжити тварин. Їх потішили замороженим м'ясом та фруктами.