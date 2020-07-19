В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 13:00 – выборов на временно оккупированных территориях не будет, пока там есть войска России. Такую позицию парламента выразила заместительница главы Верховной Рады Елена Кондратюк. На Шулявском мосту приступают к очередному этапу ремонта. На путепроводе кладут асфальт и прокладывают кабели. А ремонтники даже работают без выходных.

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