У випуску новин за 19 липня станом на 13:00 – виборів на тимчасово окупованих територіях не буде поки там є війська Росії. Таку позицію парламенту висловила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. На Шулявському мосту приступають до чергового етапу ремонту. На шляхопроводі вкладають асфальт і прокладають кабелі. А ремонтники навіть працюють без вихідних.

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