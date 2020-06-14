В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 13:00 – в Китае взорвалась автоцистерна. В результате погибли по меньшей мере 19 человек и еще более 170 – пострадали. В Карпатах в Ивано-Франковской области погиб от удара молнии молодой турист из Львова. Они с товарищем отправились на вершину горы Грофа, но при этом не обратили внимание на плохую погоду.

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За минувшие сутки враг 15 раз нарушил режим прекращения огня. В результате один наш военнослужащий погиб, еще 2 получили ранения.

Шквальный ветер и сильные ливни прошли по стране. По данным ГСЧС подтоплены полсотни домов и более сотни приусадебных участков и дворов. 348 населенных пунктов обесточены.

Несмотря на количество зараженных COVID-19, которое увеличивается в течение последних дней, правительство решило не возвращаться к жесткому карантину. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.