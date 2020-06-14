У випуску новин за 14 червня станом на 13:00 – у Китаї вибухнула автоцистерна. Внаслідок цього загинули щонайменше 19 людей та ще понад 170 – постраждали. У Карпатах в Івано-Франківській області загинув від удару блискавки молодий турист зі Львова. Він із товаришем рушили на вершину гори Грофа, але при цьому не звернули увагу на погану погоду.

Також у випуску новин на 24 каналі: За минулу добу ворог 15 разів порушив режим припинення вогню. В результаті один наш військовослужбовець загинув, ще 2 отримали поранення. Шквальний вітер та сильні зливи пройшли країною. За даними ДСНС підтоплено пів сотні будинків та більше сотні присадибних ділянок і подвір'їв. 348 населених пунктів знеструмлені. Попри кількість заражених на COVID-19, яка збільшується протягом останніх днів, уряд вирішив не повертатися до жорсткого карантину. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.