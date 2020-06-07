В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 13:00 – не ссориться и не держать ни на кого зла. Именно это пожелал Президент Владимир Зеленский украинцам в своем поздравлении с праздником Троицы, который опубликовал в фейсбук. Из-за эпидемии COVID-19 Армения оказалась на грани коллапса. О критической ситуации в стране заявил премьер Никола Пашинян.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Иран заявил, что почти завершил расследование дела о сбитии самолета МАУ. Осталось лишь расшифровать бортовые самописцы. Антирекорд превышения скорости продолжают считать в полиции после введения видеофиксации на дорогах. Сотни мин и снарядов обнаружили в парковой зоне на Винниччине. Об опасной находке сообщили в ГСЧС области.