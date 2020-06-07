У випуску новин за 6 червня станом на 13:00 – не сваритись і не тримати на когось зла. Саме це побажав Президент Володимир Зеленський українцям у своєму привітання зі святом Трійці, яке опублікував у фейсбук. Через епідемію COVID-19 Вірменія опинилася на межі колапсу. Про критичну ситуацію в країні заявив прем'єр Нікола Пашинян.

Також у випуску новин на 24 каналі: Іран заявив, що майже завершив розслідування справи про збиття літака МАУ. Залишилося лише розшифрувати бортові самописці. Антирекорд перевищення швидкості продовжують рахувати в поліції після запровадження відеофіксаці на дорогах. Сотні мін та снарядів виявили у парковій зоні на Вінниччині. Про небезпечну знахідку повідомили у ДСНС області.