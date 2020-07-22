В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 14:00 – в зоопарке Мехико родился бегемот редкой породы – нильской. Зоологи опасаются за его жизнь, ведь его маме сложно выкармливать потомство. В Черногории снова объявили эпидемию COVID-19.

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У мережі з'явилося повне відео звільнення заручників. На ньому видно, як Максим Кривош виходить з автобусу з розведеними руками та чекає, коли до нього підійдуть правоохоронці.

Венеціанська комісія дала Україні рекомендації що до законопроєкту про народовладдя.

Росії дали ще 4 місяці для підготовки до судового протистояння з Україною.