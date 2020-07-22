Випуск новин за 14:00: Народження рідкісного бегемота. Нова хвиля епідемії в Чорногорії
У випуску новин за 22 липня станом на 14:00 – у зоопарку Мехіко народився бегемот рідкісної породи – нільської. Зоологи побоюються за його життя, адже його мамі складно вигодовувати потомство. В Чорногорії знову оголосили епідемію COVID-19.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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