В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 14:00 – почти 200 тысяч инфицированных за сутки – пандемия COVID-19 установила очередной антирекорд. Следовательно, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигла 10 миллионов 800 тысяч. Уже сегодня в Украине разрешено работать кинотеатрам после карантинного перерыва.

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Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия. Соответствующий документ появился на сайте парламента. И теперь его должны рассмотреть в комитете по вопросам финансовой политики, после чего внести на рассмотрение в сессионный зал.

Путин стал "вечным" президентом. Поправки к Конституции Российской Федерации поддержали более 70% избирателей. При этом явка составила 65%.