У випуску новин за 2 липня станом на 14:00 – майже 200 тисяч інфікованих за добу – пандемія COVID-19 встановила черговий антирекорд. Відтак, загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі сягнула 10 мільйонів 800 тисяч. Вже від сьогодні в Україні дозволено працювати кінотеатрам після карантинної перерви.

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Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення голови Нацбанку Якова Смолія. Відповідний документ з'явився на сайті парламенту. Тож тепер його мають розглянути у комітеті з питань фінансової політики, після чого внести на розгляд до сесійної зали.

Путін став "вічним" президентом. Поправки до Конституції Російської Федерації підтримали понад 70% виборців. При цьому явка склала 65%.