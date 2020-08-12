В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 14:00 – главы МИД Евросоюза планируют чрезвычайную видеоконференцию. Главная причина – ситуация в Беларуси. Ранее ряд европейских гарантов осудили силовой разгон протестующих в белорусских городах. Среди задержанных в Беларуси есть украинцы. Отечественный МИД сообщает о по меньшей мере 9 наших гражданах.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Виннице устроили необычный показ фильма под открытым небом. Местные пришли посмотреть ленту в поддержку бездомных животных. В Европарламенте группа депутатов призывает руководство Евросоюза ввести санкции из-за ситуации в Беларуси. Ограничения хотят принять целенаправленно против чиновников страны, членов их семей, руководителей силовых структур и членов ЦИК. Глава столичного админсуда Павел Вовк заявил, что готов прийти на допрос в НАБУ. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Беларуси Вячеслава Катханова из-за массовых протестов.