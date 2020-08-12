У випуску новин за 12 серпня станом на 14:00 – голови МЗС Євросоюзу планують надзвичайну відеоконференцію. Головна причина – ситуація в Білорусі. Раніше низка європейських гарантів засудила силовий розгін протестувальників у білоруських містах. Серед затриманих у Білорусі є українці. Вітчизняне МЗС повідомляє про щонайменше 9 наших громадян.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Вінниці влаштували незвичний показ фільму просто неба. Місцеві прийшли подивитися стрічку в підтримку безпритульних тварин.

У Європарламенті група депутатів закликає керівництво Євросоюзу ввести санкції через ситуацію у Білорусі. Обмеження хочуть направити цілеспрямовано проти високопосадовців країни, членів їх родин, керівників силових структур та членів ЦВК.

Голова столичного адмінсуду Павло Вовк заявив, що готовий прийти на допит в НАБУ.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Білорусі В'ячеслава Катханова через масові протести.