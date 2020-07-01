Выпуск новостей за 14:00: Гуманитарная помощь от Италии. Санатории в Трускавце
В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 14:00 – мотопомпы, передвижные электростанции с кабелями и осветительной мачтой и надувные лодки. Италия передала Украине второй гуманитарный груз за неделю. В курортном Трускавце с сегодняшнего дня заработали санатории. Решение об открытии лечебных заведений накануне приняла городская комиссия.
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