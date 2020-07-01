В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 14:00 – мотопомпы, передвижные электростанции с кабелями и осветительной мачтой и надувные лодки. Италия передала Украине второй гуманитарный груз за неделю. В курортном Трускавце с сегодняшнего дня заработали санатории. Решение об открытии лечебных заведений накануне приняла городская комиссия.

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Коррупционный скандал в Словении. Правоохранители задержали министра экономики. А министр внутренних дел подал в отставку.

В Киеве усилили карантин. Такое решение приняла столичная власть в соответствии с постановлением правительства.