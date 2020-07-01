У випуску новин за 30 червня станом на 14:00 – мотопомпи, пересувні електростанції з кабелями та освітлювальною щоглою і надувні човни. Італія передала Україні другий гуманітарний вантаж за тиждень. У курортному Трускавці від сьогодні запрацювали санаторії. Рішення про відкриття лікувальних закладів напередодні ухвалила міська комісія.

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Корупційний скандал у Словенії. Правоохоронці затримали міністра економіки. А міністр внутрішніх справ подав у відставку.

У Києві посилили карантин. Таке рішення ухвалила столична влада відповідно до постанови уряду.