В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 14:00 – Леонид Кучма больше не будет возглавлять украинскую делегацию на переговорах в Минске. Второй президент вышел из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Народные депутаты от нескольких фракций зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Сегодня, около шести утра, на частной территории посреди леса на Львовщине взорвался автомобиль. Его владелец, 41-летний предприниматель со Львова, который находился в авто, погиб.

В США удвоились объемы продаж огнестрельного оружия. Такую статистику привели в исследовании Национального фонда стрелкового спорта.

Украина, Польша и Литва создали Люблинский треугольник – трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального развития.

Сдвиг по делу Екатерины Гандзюк. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина.