У випуску новин за 28 липня станом на 14:00 – Леонід Кучма більше не очолюватиме українську делегацію на переговорах у Мінську. Другий президент вийшов з Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Народні депутати від кількох фракцій зареєстрували у парламенті постанову про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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У США подвоїлися обсяги продажу вогнепальної зброї. Таку статистику навели у дослідженні Національного фонду стрілкового спорту.

Україна, Польща і Литва створили Люблінський трикутник – тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального розвитку.

Зрушення у справі Катерини Гандзюк. Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.