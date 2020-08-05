В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 14:00 – в Окружной административный суд Киева обратились с заявлением о ликвидации партии "Слуга народа". Впрочем, пока неизвестно, кто именно является истцом в этом обращении. В Офисе Президента впервые отреагировали на скандальные "пленки Вовка".

Также в выпуске новостей на 24 канале: Высший совет обороны Ливана заявил, что в порту сдетонировала селитра, которая принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину. Со второй попытки суд сегодня должен избрать меру пресечения террористу, который угрожал взорвать банк в столице. Тем временем информации о раненых или погибших украинцах в Бейруте в результате взрыва нет. Об этом сообщает отечественное Министерство иностранных дел.