Випуск новин за 14:00: Ліквідування партії "Слуга народу". ОП відреагував на "плівки Вовка"
У випуску новин за 5 серпня станом на 14:00 – до Окружного адміністративного суду Києва звернулися з заявою про ліквідацію партії "Слуга народу". Втім наразі невідомо, хто саме є позивачем у цьому зверненні. В Офісі Президента вперше відреагували на скандальні "плівки Вовка". На Банковій відповіли, що голова та судді Окружного адміністративного суду Києва не перебувають у статусі обвинувачених.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Вища рада оборони Лівану заявила, що в порту здетонувала селітра, яка належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.
Із другої спроби суд сьогодні має обрати запобіжний захід терористу, який погрожував підірвати банк в столиці.
Тим часом інформації про поранених чи загиблих українців у Бейруті внаслідок вибуху немає. Про це повідомляє вітчизняне Міністерство закордонних справ.