У випуску новин за 5 серпня станом на 14:00 – до Окружного адміністративного суду Києва звернулися з заявою про ліквідацію партії "Слуга народу". Втім наразі невідомо, хто саме є позивачем у цьому зверненні. В Офісі Президента вперше відреагували на скандальні "плівки Вовка". На Банковій відповіли, що голова та судді Окружного адміністративного суду Києва не перебувають у статусі обвинувачених.

Також у випуску новин на 24 каналі: Вища рада оборони Лівану заявила, що в порту здетонувала селітра, яка належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну. Із другої спроби суд сьогодні має обрати запобіжний захід терористу, який погрожував підірвати банк в столиці. Тим часом інформації про поранених чи загиблих українців у Бейруті внаслідок вибуху немає. Про це повідомляє вітчизняне Міністерство закордонних справ.