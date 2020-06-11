В выпуске новостей за 11 июня состоянию на 16:00 – на Донбассе ранено двух украинских бойцов. Боевики 8 раз открывали огонь по нашим позициям. Возле Павлополя российские наемники сбросили с беспилотника гранату над украинскими позициями. Рекордное количество новых больных коронавирусом в Украине. За прошедшие сутки обнаружили 689 случаев COVID-19.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Святослав Вакарчук складывает депутатский мандат. Конгресс США предлагает ввести жесткие санкции против России. Активисту Сергею Стерненко объявили о подозрении. Закидывают умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Жители итальянского города Бергамо требуют черед суд установить виновных в большом количестве смертей из-за коронавируса.