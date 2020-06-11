У випуску новин за 11 червня станом на 16:00 – на Донбасі поранено двох українських бійців. Бойовики 8 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Поблизу Павлополя російські найманці скинули з безпілотника гранату над українськими позиціями. Рекордна кількість нових хворих на коронавірус в Україні. Минулої доби виявили 689 випадків COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі: Святослав Вакарчук складає депутатський мандат. Конгрес США пропонує запровадити жорсткі санкції проти Росії. Активісту Сергію Стерненку оголосили про підозру. Закидають умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї. Жителі італійського міста Бергамо вимагають черед суд встановити винних у великій кількості смертей через коронавірус.