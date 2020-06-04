В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 14:00 – Рада назначила новых министров в правительство Шмыгаля. Минкульт возглавил "слуга народа" Ткаченко. Вице-премьером по вопросам интеграции ЕС стала Стефанишина. Зеленский может заплатить штраф за нарушение карантина. Накануне он пил кофе в кафе на Хмельнитчине, где за столом сидели по меньшей мере 5 человек и не придерживаясь дистанции.

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Дональд Трамп передумал применять армию для разгона демонстрантов в США. Ранее он угрожал ввести Нацгвардию в города, где проходили акции против полицейского произвола и расизма.

Полицейскому, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, повысили уровень обвинений. Теперь ему инкриминируют убийство без предварительного умысла.

Международный валютный фонд 9 июня решит, предоставлять ли Украине очередную программу финансовой помощи. Об этом сообщил украинский представитель при фонде Владислав Рашкован.