У випуску новин за 4 червня станом на 14:00 – Рада призначила нових міністрів в уряд Шмигаля. Мінкульт очолив "слуга народу" Олександр Ткаченко. Віце-прем'єром з питань інтеграції ЄС стала Ольга Стефанішина. Зеленський може заплатити штраф за порушення карантину. Напередодні він пив каву у кафе на Хмельниччині, де за столом сиділи щонайменше 5 людей і не дотримувались дистанції.

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Дональд Трамп передумав застосовувати армію для розгону демонстрантів у США. Раніше він погрожував ввести Нацгвардію у міста, де проходили акції проти поліцейського свавілля та расизму.

Поліцейському, якого звинувачують у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у США, підвищили рівень обвинувачень. Тепер йому інкримінують вбивство без попереднього умислу.

Міжнародний валютний фонд 9 червня вирішить, чи надавати Україні чергову програму фінансової допомоги. Про це повідомив український представник при фонді Владислав Рашкован.