Выпуск новостей за 14:00: Обстрелы Марьинки. Коронавирус на передовой

В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 14:00 – из гранатомета боевики обстреляли пункт пропуска Марьинка. Они выпустили 25 выстрелов в сторону пограничников Объединенных сил. Первый случай коронавируса подтвердили на передовой. Смертоносную болезнь диагностировали у полицейского из состава Операции объединенных сил.

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На предприятии, производящем майонезы и кетчупы, зафиксировали вспышку коронавируса. Произошло это на заводе "Волыньхолдинг", что в поселке Торчин Луцкого района.

Новый пик коронавируса трудно спрогнозировать и он может наступить в любой момент, считают во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас идет только первая волна пандемии.

Полицейский спецназ в Киеве со штурмом ворвался в частный дом Андрея Недзельского по кличке "Андрей Львовский", или же "Неделя". Правоохранители изъяли крупную сумму денег, оружие, бронированные автомобили и даже старинные иконы.