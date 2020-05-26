Випуск новин за 14:00: Обстріли Мар'їнки. Коронавірус на передовій
У випуску новин за 26 травня станом на 14:00 – з гранатомета бойовики обстріляли пункт пропуску Мар'їнка. Вони випустили 25 пострілів в бік прикордонників Об'єднаних сил. Перший випадок коронавірусу підтвердили на передовій. Смертоносну недугу діагностували у поліцейського зі складу операції об’єднаних сил.
Також у випуску новин на 24 каналі:
На підприємстві, що виробляє майонези та кетчупи, зафіксували спалах коронавірусу. Сталося це на заводі "Волиньхолдинг", що в селищі Торчин Луцького району.
Новий пік коронавірусу важко спрогнозувати і він може настати у будь-який момент, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Наразі триває тільки перша хвиля пандемії.
Поліцейський спецназ у Києві зі штурмом увірвався в маєток Андрія Недзельського на прізвисько "Андрій Львівський", або ж "Нєдєля". Правоохоронці вилучили чималу суму грошей, зброю, броньовані автомобілі та навіть старовинні ікони.
Читайте також
Вибір редакції
-
Уряд придумав, куди залучити волонтерів під час карантину15:29
-
З підручних матеріалів: фото сучасного інтер'єру офісу в старій радянській будівлі в Києві15:17
-
Зґвалтування жінки у Кагарлику: місцева влада розкритикувала роботу поліції15:15
-
блогТищенко проти Ткаченка: кого оберуть "слуги" кандидатом в мери Києва