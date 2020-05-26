Випуск новин за 14:00: Обстріли Мар'їнки. Коронавірус на передовій

У випуску новин за 26 травня станом на 14:00 – з гранатомета бойовики обстріляли пункт пропуску Мар'їнка. Вони випустили 25 пострілів в бік прикордонників Об'єднаних сил. Перший випадок коронавірусу підтвердили на передовій. Смертоносну недугу діагностували у поліцейського зі складу операції об’єднаних сил.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На підприємстві, що виробляє майонези та кетчупи, зафіксували спалах коронавірусу. Сталося це на заводі "Волиньхолдинг", що в селищі Торчин Луцького району.

Новий пік коронавірусу важко спрогнозувати і він може настати у будь-який момент, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Наразі триває тільки перша хвиля пандемії.

Поліцейський спецназ у Києві зі штурмом увірвався в маєток Андрія Недзельського на прізвисько "Андрій Львівський", або ж "Нєдєля". Правоохоронці вилучили чималу суму грошей, зброю, броньовані автомобілі та навіть старовинні ікони.