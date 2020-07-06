В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 14:00 – Киеву и еще двум областям позволили смягчить карантин. Согласно данным Министерства здравоохранения столица, Львовская и Черновицкая области соответствуют показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Лувр открыли после почти 4 месяцев вынужденного закрытия. При этом правила работы самого известного в мире музея изменили.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Киев прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя, который привез продукцию легкой промышленности. Австралия впервые за 100 лет закрывает границу между двумя наиболее густонаселенными штатами. Все из-за распространения COVID-19. Уже 166 смертей с начала массовых беспорядков в Эфиопии. Погибли – 153 гражданских и 13 правоохранителей.