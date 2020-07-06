У випуску новин за 3 липня станом на 14:00 – Києву та ще двом областям дозволили пом'якшити карантин. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я столиця, Львівська та Чернівецька області відповідають показникам для послаблення протиепідемічних заходів. Лувр відкрили після майже 4 місяців вимушеного закриття. При цьому правила роботи найвідомішого у світі музею змінили.

Також у випуску новин на 24 каналі:

До Києва прибув перший контейнерний потяг із китайського Уханю, який привіз продукцію легкої промисловості.

Австралія вперше за 100 років закриває кордон між двома найбільш густонаселеними штатами. Все через поширення COVID-19.

Уже 166 смертей від початку масових заворушень в Ефіопії. Загинули – 153 цивільних та 13 правоохоронців.