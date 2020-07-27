Выпуск новостей за 14:00: Подъем танкера Delfi. Новые больные коронавирусом
В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 14:00 – крах танкера Delfi является чрезвычайной ситуацией. Это признала Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая накануне провела экстренное заседание. 807 новых случаев коронавируса зафиксировали в Украине за эти сутки. 11 человек умерли от осложнений.
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