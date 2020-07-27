У випуску новин за 27 липня станом на 14:00 – крах танкера Delfi – є надзвичайною ситуацією. Це визнала Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка напередодні провела екстрене засідання. 807 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні за цю добу. 11 людей померли від ускладнень.

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