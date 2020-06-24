В выпуске новостей за 24 июня по состоянию на 14:00 – из-за интенсивного роста количества новых инфицированных ресурсы больниц первой волны уже исчерпываются. Поэтому Минздрав готовит медучреждения ко второй волне, которые будут принимать больных COVID-19. В психоневрологическом интернате на Одесщине обнаружили коронавирус у 24 сотрудников.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Украине зафиксировали новый антирекорд. За прошедшие сутки подтвердили еще 940 новых диагнозов COVID-19. Путин провел парад в Москве, несмотря на пандемию коронавируса. В Минске задержали около 20 человек, которые стояли в очереди перед сувенирным магазином. Там продавали изделия с национальной символикой и, в частности, футболки с надписью "Психоз 3%". Премьер-министра Болгарии оштрафуют за нарушение карантина.