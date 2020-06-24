У випуску новин за 24 червня станом на 14:00 – через інтенсивне зростання кількості нових інфікованих, ресурси лікарень першої хвилі вже вичерпуються. Тож МОЗ готує медзаклади до другої хвилі, які прийматимуть хворих на COVID-19. У психоневрологічному інтернаті на Одещині виявили коронавірус у 24 співробітників.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Україні зафіксували новий антирекорд. За минулу добу підтвердили ще 940 нових діагнозів COVID-19. Путін провів парад у Москві, попри пандемію коронавірусу. У Мінську затримали близько 20 людей, які стояли в черзі перед сувенірним магазином. Там продавали вироби з національною символікою та, зокрема, футболки з написом "Психоз 3%". Прем'єр-міністра Болгарії оштрафують за порушення карантину.