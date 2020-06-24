Випуск новин за 14:00: Підготовка лікарень другої хвилі. COVID-19 в інтернаті на Одещині
У випуску новин за 24 червня станом на 14:00 – через інтенсивне зростання кількості нових інфікованих, ресурси лікарень першої хвилі вже вичерпуються. Тож МОЗ готує медзаклади до другої хвилі, які прийматимуть хворих на COVID-19. У психоневрологічному інтернаті на Одещині виявили коронавірус у 24 співробітників.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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