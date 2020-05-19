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Выпуск новостей за 14:00: Подозрение в деле убийства Окуевой. Камеры контроля скорости в Украине

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В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 14:00 – прокуроры объявили подозрение организатору убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева. Это уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С 1 июня в Украине заработают автоматические камеры контроля скорости. В частности, на дорогах Киевской области уже установили 25 специальных видеокомплексов, еще 20 - в самой столице.

Також у випуску новин на 24 каналі: 

Італія оживає після двомісячного карантину. У Венеції, наприклад, на роботу повернулися гондольєри. Щоправда, поки не всі. Перевозять вони наразі лише місцевих жителів. 

Верховна Рада нарешті розблокувала підписання законопроєкту про банки. Тепер його зможуть підписати голова парламенту та президент. Після цього він набуде чинності.

В Івано-Франківську СБУ затримала відомого хакера. У 2019 році він привернув увагу тим, що вирішив продати викрадену базу даних з електронними адресами та паролями. 

Військові ЗСУ знищили вантажівку "Урал" із боєприпасами для бойовиків. Відповідне відео опублікувала група "К-2" зі складу 54 бригади. Втрати окупантів не уточнюються.

Теги: Новости Украины Авто Транспорт Офис генпрокурора Убийство Амины Окуевой Выпуск новостей
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