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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 14:00: Підозра у справі вбивства Окуєвої. Камери контролю швидкості в Україні

Випуск новин -

У випуску новин за 19 травня станом на 14:00 – прокурори оголосили підозру організатору вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва. Це уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З 1 червня в Україні запрацюють автоматичні камери контролю швидкості. Зокрема, на дорогах Київської області вже встановили 25 спеціальних відеокомплексів, ще 20 – у самій столиці.

Також у випуску новин на 24 каналі: 

Італія оживає після двомісячного карантину. У Венеції, наприклад, на роботу повернулися гондольєри. Щоправда, поки не всі. Перевозять вони наразі лише місцевих жителів. 

Верховна Рада нарешті розблокувала підписання законопроєкту про банки. Тепер його зможуть підпитисати голова парламенту та президент. Після цього він набуде чинності.

В Івано-Франківську СБУ затримала відомого хакера. У 2019 році він привернув увагу тим, що вирішив продати викрадену базу даних з електронними адресами та паролями. 

Військові ЗСУ знищили вантажівку "Урал" із боєприпасами для бойовиків. Відповідне відео опублікувала група "К-2" зі складу 54 бригади. Втрати окупантів не уточнюються.

Теги: Новини України Авто Транспорт Офіс генпрокурора Вбивство Аміни Окуєвої Випуск новин
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