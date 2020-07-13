В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 14:00 – двое украинских военных погибли на передовой. Все произошло сегодня неподалеку Славного. Там российские наемники минометным огнем накрыли позиции наших военных. В Черновцах смягчают карантин. В городе восстанавливают докарантинное движение общественного транспорта. Такое решение приняла городская комиссия.

Также в выпуске новостей на канале 24: Пожар в одесской трехэтажке. 21 человек и собака, которых эвакуировали огнеборцы накануне, ночевали в детском лагере "Мечта". В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна обнаружили коронавирус у 5 иностранных студентов. На военной базе в США загорелся корабль. 21 человек получил повреждения, среди них – четверо гражданских. Шансов отдохнуть в Европе в июле нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.