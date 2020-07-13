У випуску новин за 13 липня станом на 14:00 – двоє українських військових загинули на передовій. Все сталося сьогодні неподалік Славного. Там російські найманці мінометним вогнем накрили позиції наших військових. У Чернівцях пом'якшують карантин. У місті відновлюють докарантинний рух громадського транспорту. Таке рішення ухвалила міська комісія.

Також у випуску новин на 24 каналі: Пожежа в одеській триповерхівці. 21 людина та собака, яких евакуювали вогнеборці напередодні, ночували у дитячому таборі "Мрія". В гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну виявили коронавірус у 5 іноземних студентів. На військовій базі в США загорівся корабель. 21 людина дістала ушкодження, серед них – четверо цивільних. Шансів відпочити в Європі у липні немає. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.