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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 14:00: Пресс-конференция Зеленского. Коронавирус в Раде

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В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 14:00 – Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам года своей работы на посту. Разговор с журналистами длился 3 часа. Депутаты снова уходят на карантин из-за того, что у одного из нардепов от "Батькивщины" Олега Мейдича обнаружили коронавирус.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Володимир Зеленський рік при владі: що змінилося за цей час.

Вже сьогодні уряд має вирішити які саме області з 22 травня перейдуть у наступний етап послаблення карантину.

Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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