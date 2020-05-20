Выпуск новостей за 14:00: Пресс-конференция Зеленского. Коронавирус в Раде
В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 14:00 – Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам года своей работы на посту. Разговор с журналистами длился 3 часа. Депутаты снова уходят на карантин из-за того, что у одного из нардепов от "Батькивщины" Олега Мейдича обнаружили коронавирус.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Володимир Зеленський рік при владі: що змінилося за цей час.
Вже сьогодні уряд має вирішити які саме області з 22 травня перейдуть у наступний етап послаблення карантину.
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