Випуск новин за 14:00: Пресконференція Зеленського. Коронавірус в Раді
У випуску новин за 20 травня станом на 14:00 – Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками року своєї роботи на посаді. Розмова з журналістами тривала 3 години. Депутати знову йдуть на карантин через те, що в одного з нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича виявили коронавірус.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Володимир Зеленський рік при владі: що змінилося за цей час.
Вже сьогодні уряд має вирішити які саме області з 22 травня перейдуть у наступний етап послаблення карантину.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 16:08 Спалах коронавірусу в Білорусі: за добу зафіксовано понад 900 випадків зараження
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
Вісім областей України не зможуть послабити карантин з 22 травня: перелік18:56
-
75% прибутку: скільки грошей перерахує "Приватбанк" і ще 2 держкомпанії у бюджет18:55
-
Дипломатичний скандал: Болгарія виступила проти розділу Болградського району на Одещині18:52
-
блогСкандальні інтерв'ю Гордона: запит на "русский мир"?