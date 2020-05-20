Випуск новин за 14:00: Пресконференція Зеленського. Коронавірус в Раді

У випуску новин за 20 травня станом на 14:00 – Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками року своєї роботи на посаді. Розмова з журналістами тривала 3 години. Депутати знову йдуть на карантин через те, що в одного з нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича виявили коронавірус.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Володимир Зеленський рік при владі: що змінилося за цей час.

Вже сьогодні уряд має вирішити які саме області з 22 травня перейдуть у наступний етап послаблення карантину.