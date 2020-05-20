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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 14:00: Пресконференція Зеленського. Коронавірус в Раді

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 20 травня станом на 14:00 – Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками року своєї роботи на посаді. Розмова з журналістами тривала 3 години. Депутати знову йдуть на карантин через те, що в одного з нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича виявили коронавірус.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Володимир Зеленський рік при владі: що змінилося за цей час.

Вже сьогодні уряд має вирішити які саме області з 22 травня перейдуть у наступний етап послаблення карантину.

Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Верховна Рада
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