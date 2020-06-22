В выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 14:00 – в Гааге полиция применила водометы и конные подразделения, чтобы разогнать демонстрацию против карантина. В Украине проведут массовые проверки кафе, ресторанов и транспорта. Планируют это сделать в течение этой недели.

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На Донбассе с начала этих суток уже ранен один наш военный. Боевики сегодня 10 раз обстреляли украинские позиции.

Сегодня в Украине чтят память жертв Второй мировой войны.

За минувшие сутки Всемирная организация здравоохранения зафиксировала наибольший суточный прирост больных COVID-19 – более 183 тысяч человек.