У випуску новин за 22 червня станом на 14:00 – У Гаазі поліція застосувала водомети та кінні підрозділи, щоб розігнати демонстрацію проти карантину. В Україні проведуть масові перевірки кафе, ресторанів і транспорту. Планують це зробити протягом цього тижня.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Донбасі від початку цієї доби вже поранений один наш військовий. Бойовики сьогодні 10 разів обстріляли українські позиції. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. За минулу добу Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала найбільший добовий приріст хворих на COVID-19 – понад 183 тисячі людей.