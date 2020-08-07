В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 14:00 – Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США. Мол, все средства, инвестированные в соединенные штаты, получил с доходов своего бизнеса. В Украине изменили разделение на карантинные зоны. В красную зону по уровню распространения коронавируса попал Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

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Коронавирус не отступает и снова бьет рекорды – 1453 новых случаев коронавируса обнаружили в Украине за минувшие сутки, 33 – человек умерли.

Штаб ООС и ОБСЕ наконец зафиксировали сутки вообще без провокаций и нарушений. 6 июля враг не сделал ни одного выстрела.

На столичном предприятии "Киевхлеб" зафиксировали вспышку COVID-19. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.