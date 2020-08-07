У випуску новин за 7 серпня станом на 14:00 – Ігор Коломойський відкидає звинувачення міністерства юстиції США. Мовляв, всі кошти, які він інвестував в сполучені штати, отримав з доходів з власного бізнесу. В Україні змінили поділ на карантинні зони. У червону зону за рівнем поширення коронавірусу потрапив Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області.

Також у випуску новин на 24 каналі: Коронавірус не відступає і знову б'є рекорди – 1 453 нових випадків на COVID-19 виявили в Україні минулої доби, 33 – людей померли. Штаб ООС та ОБСЄ нарешті зафіксували добу взагалі без провокацій та порушень. 6 липня ворог не зробив жодного пострілу. На столичному підприємстві "Київхліб" зафіксували спалах COVID-19. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.