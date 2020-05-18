Выпуск новостей за 14:00: Разрешение на пляжный сезон. Дело Стерненка
В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 14:00 – пляжному сезону в Украине все же быть. Минздрав разрешит купаться в море и реках. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Подозрение активсту Сергею Стерненку в СБУ таки не вручили. Его вызвали в качестве потерпевшего по делу для ознакомления с материалами.
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