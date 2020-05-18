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Выпуск новостей за 14:00: Разрешение на пляжный сезон. Дело Стерненка

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В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 14:00 – пляжному сезону в Украине все же быть. Минздрав разрешит купаться в море и реках. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Подозрение активсту Сергею Стерненку в СБУ таки не вручили. Его вызвали в качестве потерпевшего по делу для ознакомления с материалами.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Киеве 22 мая могут открыться промышленные рынки, крупные магазины и фитнесцентры. Именно на этот день запланирован второй этап ослабления карантина.

В Брюсселе медработники одной из больниц устроили руководительнице министерства здравоохранения коридор позора.

Украина может подать в Международный суд ООН на Иран. Все из-за затягивания расследования сбивания самолета МАУ в январе в небе над Тегераном.

В американском штате Луизиана произошла стрельба. 13 человек получили ранения. Один человек – в критическом состоянии.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Отдых Сергей Стерненко Выпуск новостей
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