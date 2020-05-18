Випуск новин за 14:00: Дозвіл на пляжний сезон. Справа Стерненка

У випуску новин за 18 травня станом на 14:00 – пляжному сезону в Україні все ж бути. МОЗ дозволить купатися в морі та річках. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Підозру активсту Сергію Стерненку в СБУ таки не вручили. Його викликали як потерпілого у справі для ознайомлення з її матеріалами. (

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