Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Випуск новин за 14:00: Дозвіл на пляжний сезон. Справа Стерненка

Випуск новин -

У випуску новин за 18 травня станом на 14:00 – пляжному сезону в Україні все ж бути. МОЗ дозволить купатися в морі та річках. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Підозру активсту Сергію Стерненку в СБУ таки не вручили. Його викликали як потерпілого у справі для ознайомлення з її матеріалами. (

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Києві 22 травня можуть відкритися промислові ринки, великі магазини і фітнесцентри. Саме на цей день запланований другий етап ослаблення карантину.

У Брюсселі медпрацівники однієї з лікарень влаштували очільниці міністерства охорони здоров'я коридор ганьби. 

Україна може подати в Міжнародний суд ООН на Іран. Все через затягування розслідування збиття літака МАУ у січні у небі над Тегераном.

В американському штаті Луізіана сталася стрілянина. 13 людей дістали поранення. Один чоловік – у критичному стані.

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: Відпочинок Сергій Стерненко Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Вічнозелений президент, або Коли нове стане старим
сьогодні , 12:10 Вічнозелений президент, або Коли нове стане старим
Михайло Дубинянський
Повернення додому: українські політики вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар
сьогодні , 11:51 Повернення додому: українські політики вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар
Емал Набі
Mazda CX-30: нова модель, нові технології
сьогодні , 11:30 Mazda CX-30: нова модель, нові технології