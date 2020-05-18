Випуск новин за 14:00: Дозвіл на пляжний сезон. Справа Стерненка
У випуску новин за 18 травня станом на 14:00 – пляжному сезону в Україні все ж бути. МОЗ дозволить купатися в морі та річках. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Підозру активсту Сергію Стерненку в СБУ таки не вручили. Його викликали як потерпілого у справі для ознайомлення з її матеріалами. (
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Києві 22 травня можуть відкритися промислові ринки, великі магазини і фітнесцентри. Саме на цей день запланований другий етап ослаблення карантину.
У Брюсселі медпрацівники однієї з лікарень влаштували очільниці міністерства охорони здоров'я коридор ганьби.
Україна може подати в Міжнародний суд ООН на Іран. Все через затягування розслідування збиття літака МАУ у січні у небі над Тегераном.
В американському штаті Луізіана сталася стрілянина. 13 людей дістали поранення. Один чоловік – у критичному стані.
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