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ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на Донбассе. Пляжный сезон в Испании

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В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 14:00 – сегодня на Луганщине погиб 1 украинский боец. Еще 1 получил ранения, 4 – боевые травмы. В Барселоне открыли пляжи после 3 месяцев карантина. Местная власть позволяет там находиться с 6 до 10 утра, но под присмотром полиции, которая контролирует соблюдение дистанции.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Украине снова количество новых больных коронавирусом превысило количество тех, кто выздоровел. За прошедшие сутки зарегистрировали 476 случаев. Всего с начала эпидемии в Украине недуг подхватили 19 706 человек.

Россия свозит артиллерию к границе с Украиной. Российскому полку, который находится за 60 километров от Черниговской и Сумской областей, прислали 10 новых самоходных гаубиц.

В китайском городе Ухань запретили торговать, кушать и охотиться на диких животных.

 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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