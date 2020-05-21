Випуск новин за 14:00: Ситуація на Донбасі. Пляжний сезон в Іспанії

У випуску новин за 21 травня станом на 14:00 – сьогодні на Луганщині загинув 1 український боєць. Ще 1 отримав поранення, 4 – бойові травми. В Барселоні відкрили пляжі після 3 місяців карантину. Місцева влада дозволяє там знаходитись з 6 до 10 ранку, але під наглядом поліції, яка контролює дотримання дистанції.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні знову кількість нових хворих на коронавірус перевищила кількість тих, хто видужав. За минулу добу зареєстрували 476 випадків. Загалом з початку епідемії в Україні недугу підхопили 19 706 людей.

Росія звозить артилерію до кордону з Україною. Російському полку, який знаходиться за 60 кілометрів від Чернігівської та Сумської областей, надіслали 10 нових самохідних гаубиць.

У китайському місті Ухань заборонили торгувати, їсти та полювати на диких тварин.