Выпуск новостей за 14:00: Скандальный закон о Гонконге. Непогода в Украине

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 14:00 – парламент Китая все же принял закон о национальной безопасности Гонконга. Он предусматривает запрет всех антиправительственных призывов и предложений касаемо независимости. Циклон с юга принесет в Украину значительные дожди с грозами и сильным ветром. При этом, температура опустится до 16 – 18 градусов. Меньше всего осадков ожидается в Луцке.

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