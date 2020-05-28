Выпуск новостей за 14:00: Скандальный закон о Гонконге. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 14:00 – парламент Китая все же принял закон о национальной безопасности Гонконга. Он предусматривает запрет всех антиправительственных призывов и предложений касаемо независимости. Циклон с юга принесет в Украину значительные дожди с грозами и сильным ветром. При этом, температура опустится до 16 – 18 градусов. Меньше всего осадков ожидается в Луцке.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
В Украине количество новых больных COVID-19 снова превышает количество тех, кто выздоровел. За прошедшие сутки недуг обнаружили у 477 человек, между тем выздоровели – 444 пациента.
6 киевлян собственноручно отмыли заброшенный вход в подземный переход в центре Киева. А коммунальщики обвинили активистов в "незаконной уборке" и вызвали на них полицию.
Укрзализныця с 1 июня обещает запустить 42 поезда дальнего следования. Транспорт технически уже готов перевозить пассажиров, но отныне правила поездки изменятся.
Мощный ливень накрыл Одессу. На улицах города образовались пробки, не обошлось и без мелких ДТП. Кое-где последствия непогоды горожане ликвидировали самостоятельно.
Читайте также
Выбор редакции
-
Прогноз погоды на 29 мая: будет дождь с грозами и даже градом15:37
-
Новую должность в МИД для давления на Россию получил Алексей Макеев: что о нем известно15:33
-
Суд вынес приговор одной из организаторов "референдума" в оккупированном Донбассе15:32
-
блогКадровый голод по-украински, или Не под силу выпускникам Гарварда