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Выпуск новостей за 14:00: Скандальный закон о Гонконге. Непогода в Украине

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В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 14:00 – парламент Китая все же принял закон о национальной безопасности Гонконга. Он предусматривает запрет всех антиправительственных призывов и предложений касаемо независимости. Циклон с юга принесет в Украину значительные дожди с грозами и сильным ветром. При этом, температура опустится до 16 – 18 градусов. Меньше всего осадков ожидается в Луцке.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Украине количество новых больных COVID-19 снова превышает количество тех, кто выздоровел. За прошедшие сутки недуг обнаружили у 477 человек, между тем выздоровели – 444 пациента.

6 киевлян собственноручно отмыли заброшенный вход в подземный переход в центре Киева. А коммунальщики обвинили активистов в "незаконной уборке" и вызвали на них полицию.

Укрзализныця с 1 июня обещает запустить 42 поезда дальнего следования. Транспорт технически уже готов перевозить пассажиров, но отныне правила поездки изменятся.

Мощный ливень накрыл Одессу. На улицах города образовались пробки, не обошлось и без мелких ДТП. Кое-где последствия непогоды горожане ликвидировали самостоятельно.

 

Теги: Непогода в Украине Протесты в Гонконге Китай Выпуск новостей
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